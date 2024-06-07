Дубровин Владимир Леонтьевич
Место рождения
Дата рождения09.07.1859 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.07.1859 ст.
https://yandex.ru/archive/catalog/6da67003-a402-4284-a62b-ecee68c6cdd9/47?center=1292+3024
Бракосочетание
11.02.1883 ст.
Павловский Посад, Павловский Посад, Московская область
https://yandex.ru/archive/catalog/67a77d3d-6f54-4043-9a8c-d235d6a03f2e/192?center=1448+2746
Рождение ребёнка
13.04.1886 ст.
Дочь: Александра Владимировна
Мать ребёнка: Дубровина Евдокия (Хохлова) Григорьевна
https://yandex.ru/archive/catalog/56929187-eb2c-46e8-b208-a106d87d02e8/59?center=2135+1521
Рождение ребёнка
1889
Сын: Дубровин Алексей Владимирович
Мать ребёнка: Дубровина Евдокия (Хохлова) Григорьевна
Рождение ребёнка
1891
Дочь: Куделина (Дубровина) Анна Владимировна
Мать ребёнка: Дубровина Евдокия (Хохлова) Григорьевна
Рождение ребёнка
1894
Сын: Дубровин Иван Владимирович
Мать ребёнка: Дубровина Евдокия (Хохлова) Григорьевна
Рождение ребёнка
16.02.1896 ст.
Дочь: (Дубровина) Евдокия Владимировна
Мать ребёнка: Дубровина Евдокия (Хохлова) Григорьевна
https://yandex.ru/archive/catalog/3f98dad0-7f17-4dce-9bd5-fd690d6cfeec/34?center=2254+1686
Рождение ребёнка
1898
Дочь: (Дубровин) Мария Владимировна
Мать ребёнка: Дубровина Евдокия (Хохлова) Григорьевна
Рождение ребёнка
24.03.1901 ст.
Сын: Дубровин Василий Владимирович
Мать ребёнка: Дубровина Евдокия (Хохлова) Григорьевна
https://yandex.ru/archive/catalog/18ba9785-3714-48ef-82f1-095a4f850c24/47?center=2099+1305
Смерть
Неизвестно