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Дубровин Владимир Леонтьевич

Место рождения

Филимоново, Игнатьевская волость, Богородский уезд

Дата рождения

09.07.1859 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.07.1859 ст.

Отец: Дубровин (Бадин) Леонтий Иванов

Мать: Дубровина (Урусова) Евдокия Петрова

Филимоново, Игнатьевская волость, Богородский уезд
https://yandex.ru/archive/catalog/6da67003-a402-4284-a62b-ecee68c6cdd9/47?center=1292+3024
Бракосочетание
11.02.1883 ст.

Жена: Дубровина Евдокия (Хохлова) Григорьевна

Павловский Посад, Павловский Посад, Московская область
https://yandex.ru/archive/catalog/67a77d3d-6f54-4043-9a8c-d235d6a03f2e/192?center=1448+2746
Рождение ребёнка
13.04.1886 ст.

Дочь: Александра Владимировна

Мать ребёнка: Дубровина Евдокия (Хохлова) Григорьевна

Филимоново, Игнатьевская волость, Богородский уезд
https://yandex.ru/archive/catalog/56929187-eb2c-46e8-b208-a106d87d02e8/59?center=2135+1521
Рождение ребёнка
1889

Сын: Дубровин Алексей Владимирович

Мать ребёнка: Дубровина Евдокия (Хохлова) Григорьевна

Филимоново, Игнатьевская волость, Богородский уезд
Рождение ребёнка
1891

Дочь: Куделина (Дубровина) Анна Владимировна

Мать ребёнка: Дубровина Евдокия (Хохлова) Григорьевна

Филимоново, Игнатьевская волость, Богородский уезд
Рождение ребёнка
1894

Сын: Дубровин Иван Владимирович

Мать ребёнка: Дубровина Евдокия (Хохлова) Григорьевна

Филимоново, Игнатьевская волость, Богородский уезд
Рождение ребёнка
16.02.1896 ст.

Дочь: (Дубровина) Евдокия Владимировна

Мать ребёнка: Дубровина Евдокия (Хохлова) Григорьевна

Филимоново, Игнатьевская волость, Богородский уезд
https://yandex.ru/archive/catalog/3f98dad0-7f17-4dce-9bd5-fd690d6cfeec/34?center=2254+1686
Рождение ребёнка
1898

Дочь: (Дубровин) Мария Владимировна

Мать ребёнка: Дубровина Евдокия (Хохлова) Григорьевна

Филимоново, Игнатьевская волость, Богородский уезд
Рождение ребёнка
24.03.1901 ст.

Сын: Дубровин Василий Владимирович

Мать ребёнка: Дубровина Евдокия (Хохлова) Григорьевна

Филимоново, Игнатьевская волость, Богородский уезд
https://yandex.ru/archive/catalog/18ba9785-3714-48ef-82f1-095a4f850c24/47?center=2099+1305
Смерть
Неизвестно

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