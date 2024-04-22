Хохлова Евдокия Иванова
Место рождения
Дата рождения1838
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1838
Отец: Иван Степанов
Бракосочетание
02.10.1858 ст.
https://yandex.ru/archive/catalog/aac36bdd-2151-4cac-83ce-6ab1a3f39562/258?center=1322+3601
Рождение ребёнка
Около 1864
Дочь: Дубровина Евдокия Григорьевна
Отец ребёнка: Хохлов Григорий Егоров
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Хохлов Григорий Егоров
Смерть
Неизвестно