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Хохлова Евдокия Иванова

Место рождения

Переславль-Залесский, город Переславль-Залесский, Ярославская область

Дата рождения

1838

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1838

Отец: Иван Степанов

Мать: не указана

Переславль-Залесский, город Переславль-Залесский, Ярославская область
Бракосочетание
02.10.1858 ст.

Муж: Хохлов Григорий Егоров

Павловский Посад, Павловский Посад, Московская область
https://yandex.ru/archive/catalog/aac36bdd-2151-4cac-83ce-6ab1a3f39562/258?center=1322+3601
Рождение ребёнка
Около 1864

Дочь: Дубровина Евдокия Григорьевна

Отец ребёнка: Хохлов Григорий Егоров

Павловский Посад, Павловский Посад, Московская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Хохлов Иван Григорьев

Отец ребёнка: Хохлов Григорий Егоров

Павловский Посад, Павловский Посад, Московская область
Смерть
Неизвестно
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