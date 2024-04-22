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Хохлов Григорий Егоров

Место рождения

Павловский Посад, Павловский Посад, Московская область

Дата рождения

1837

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1837

Отец: Хохлов Егор Григорьев

Мать: Хохлова Пелагея Петрова

Павловский Посад, Павловский Посад, Московская область
Бракосочетание
02.10.1858 ст.

Жена: Хохлова Евдокия Иванова

Павловский Посад, Павловский Посад, Московская область
https://yandex.ru/archive/catalog/aac36bdd-2151-4cac-83ce-6ab1a3f39562/258?center=1322+3601
Рождение ребёнка
Около 1864

Дочь: Дубровина Евдокия Григорьевна

Мать ребёнка: Хохлова Евдокия Иванова

Павловский Посад, Павловский Посад, Московская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Хохлов Иван Григорьев

Мать ребёнка: Хохлова Евдокия Иванова

Павловский Посад, Павловский Посад, Московская область
Смерть
Неизвестно
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