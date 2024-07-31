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Шпилев Федор

Место рождения

Иванино, Курчатовский муниципальный район, Курская область

Дата рождения

1714

Дата смерти

1786

Пол

Мужской

Добавил:

ЮВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1714

Отец: Шпилев Микита (Никита)

Мать: ?

Иванино, Курчатовский муниципальный район, Курская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шпилева (Небытова) Марья Семеновна

Рождение ребёнка
1735

Сын: Шпилев Тимофей

Мать ребёнка: Шпилева (Небытова) Марья Семеновна

Иванино, Курчатовский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1738

Сын: Шпилев Андрей

Мать ребёнка: Шпилева (Небытова) Марья Семеновна

Иванино, Курчатовский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1740

Сын: Шпилев Иев

Мать ребёнка: Шпилева (Небытова) Марья Семеновна

Иванино, Курчатовский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1742

Сын: Шпилев Афанасий

Мать ребёнка: Шпилева (Небытова) Марья Семеновна

Иванино, Курчатовский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1747

Сын: Шпилев Фрол

Мать ребёнка: Шпилева (Небытова) Марья Семеновна

Иванино, Курчатовский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1754

Дочь: (Шпилева) Ефимья

Мать ребёнка: Шпилева (Небытова) Марья Семеновна

Иванино, Курчатовский муниципальный район, Курская область
Смерть
1786
Иванино, Курчатовский муниципальный район, Курская область

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