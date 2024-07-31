Шпилев Федор
Место рождения
Дата рождения1714
Дата смерти1786
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1714
Отец: Шпилев Микита (Никита)
Мать: ?
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1735
Сын: Шпилев Тимофей
Мать ребёнка: Шпилева (Небытова) Марья Семеновна
Рождение ребёнка
1738
Сын: Шпилев Андрей
Мать ребёнка: Шпилева (Небытова) Марья Семеновна
Рождение ребёнка
1740
Сын: Шпилев Иев
Мать ребёнка: Шпилева (Небытова) Марья Семеновна
Рождение ребёнка
1742
Сын: Шпилев Афанасий
Мать ребёнка: Шпилева (Небытова) Марья Семеновна
Рождение ребёнка
1747
Сын: Шпилев Фрол
Мать ребёнка: Шпилева (Небытова) Марья Семеновна
Рождение ребёнка
1754
Дочь: (Шпилева) Ефимья
Мать ребёнка: Шпилева (Небытова) Марья Семеновна
Смерть
1786