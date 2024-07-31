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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ЮВ
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Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1679

Сын: Шпилев Свирид

Отец ребёнка: Шпилев Микита (Никита)

Иванино, Курчатовский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1692

Сын: Шпилев Давыд

Отец ребёнка: Шпилев Микита (Никита)

Иванино, Курчатовский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1710

Сын: Шпилев Артем

Отец ребёнка: Шпилев Микита (Никита)

Иванино, Курчатовский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1714

Сын: Шпилев Федор

Отец ребёнка: Шпилев Микита (Никита)

Иванино, Курчатовский муниципальный район, Курская область

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