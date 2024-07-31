Шпилев Микита (Никита)
Место рождения
Дата рожденияОколо 1660
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1660
Отец: Шпилев Демент Рейтар
Мать: ?
Рождение ребёнка
1679
Сын: Шпилев Свирид
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
1692
Сын: Шпилев Давыд
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
1710
Сын: Шпилев Артем
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
1714
Сын: Шпилев Федор
Мать ребёнка: ?
Смерть
Неизвестно