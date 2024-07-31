Шпилев Микита (Никита) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шпилев Микита (Никита)

Место рождения

Иванино, Курчатовский муниципальный район, Курская область

Дата рождения

Около 1660

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Около 1640 г.р.

Мать

Дети

Добавил:

ЮВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1660

Отец: Шпилев Демент Рейтар

Мать: ?

Иванино, Курчатовский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1679

Сын: Шпилев Свирид

Мать ребёнка: ?

Иванино, Курчатовский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1692

Сын: Шпилев Давыд

Мать ребёнка: ?

Иванино, Курчатовский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1710

Сын: Шпилев Артем

Мать ребёнка: ?

Иванино, Курчатовский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1714

Сын: Шпилев Федор

Мать ребёнка: ?

Иванино, Курчатовский муниципальный район, Курская область
Смерть
Неизвестно
Иванино, Курчатовский муниципальный район, Курская область

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