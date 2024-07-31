Шпилев Демент Рейтар
Место рождения
Дата рожденияОколо 1640
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1640
Отец: Шпилев Семен Стрелец
Мать: ?
Работа или профессия
Неизвестно
Военный деятель
Упоминание
Неизвестно
Из разборной книги детей боярских 1695г. деревни Роговой | Клемен Дементьев сын Шпилев по ево сказке какову подал у разбору служил же отец ево по указу полковую сотенную службу лет з двадцать азъ [7... Показать все
Рождение ребёнка
Около 1660
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
Около 1665
Сын: Шпилев Клемен Рейтар
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
Около 1670
Сын: Шпилев Парфен
Мать ребёнка: ?
Смерть
Неизвестно