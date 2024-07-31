Шпилев Демент Рейтар — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шпилев Демент Рейтар

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Место рождения

Иванино, Курчатовский муниципальный район, Курская область

Дата рождения

Около 1640

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Около 1620 г.р.

Мать

Дети

Добавил:

ЮВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1640

Отец: Шпилев Семен Стрелец

Мать: ?

Иванино, Курчатовский муниципальный район, Курская область
Работа или профессия
Неизвестно
Военный деятель
Упоминание
Неизвестно
Из разборной книги детей боярских 1695г. деревни Роговой | Клемен Дементьев сын Шпилев по ево сказке какову подал у разбору служил же отец ево по указу полковую сотенную службу лет з двадцать азъ [7... Показать все
Рождение ребёнка
Около 1660

Сын: Шпилев Микита (Никита)

Мать ребёнка: ?

Иванино, Курчатовский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
Около 1665

Сын: Шпилев Клемен Рейтар

Мать ребёнка: ?

Иванино, Курчатовский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
Около 1670

Сын: Шпилев Парфен

Мать ребёнка: ?

Иванино, Курчатовский муниципальный район, Курская область
Смерть
Неизвестно
Иванино, Курчатовский муниципальный район, Курская область

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