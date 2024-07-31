Шпилева (Небытова) Марья Семеновна
Место рожденияд. Звегинцева, Льговского уезда
Дата рождения1722
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1722
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Шпилев Федор
Рождение ребёнка
1735
Сын: Шпилев Тимофей
Отец ребёнка: Шпилев Федор
Рождение ребёнка
1738
Сын: Шпилев Андрей
Отец ребёнка: Шпилев Федор
Рождение ребёнка
1740
Сын: Шпилев Иев
Отец ребёнка: Шпилев Федор
Рождение ребёнка
1742
Сын: Шпилев Афанасий
Отец ребёнка: Шпилев Федор
Рождение ребёнка
1747
Сын: Шпилев Фрол
Отец ребёнка: Шпилев Федор
Рождение ребёнка
1754
Дочь: (Шпилева) Ефимья
Отец ребёнка: Шпилев Федор
Смерть
Неизвестно