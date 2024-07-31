Шпилева (Небытова) Марья Семеновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шпилева (Небытова) Марья Семеновна

Место рождения

д. Звегинцева, Льговского уезда

Дата рождения

1722

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1714 г.р.

Дети

Добавил:

ЮВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1722

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шпилев Федор

Рождение ребёнка
1735

Сын: Шпилев Тимофей

Отец ребёнка: Шпилев Федор

Иванино, Курчатовский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1738

Сын: Шпилев Андрей

Отец ребёнка: Шпилев Федор

Иванино, Курчатовский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1740

Сын: Шпилев Иев

Отец ребёнка: Шпилев Федор

Иванино, Курчатовский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1742

Сын: Шпилев Афанасий

Отец ребёнка: Шпилев Федор

Иванино, Курчатовский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1747

Сын: Шпилев Фрол

Отец ребёнка: Шпилев Федор

Иванино, Курчатовский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1754

Дочь: (Шпилева) Ефимья

Отец ребёнка: Шпилев Федор

Иванино, Курчатовский муниципальный район, Курская область
Смерть
Неизвестно
Иванино, Курчатовский муниципальный район, Курская область

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