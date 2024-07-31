Шпилев Андрей
Место рождения
Дата рождения1738
Дата смерти1801
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1738
Отец: Шпилев Федор
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Шпилева Анна Трофимовна
Рождение ребёнка
1767
Сын: Шпилев Иван
Мать ребёнка: Шпилева Анна Трофимовна
Рождение ребёнка
1770
Сын: Шпилев Аггей
Мать ребёнка: Шпилева Анна Трофимовна
Рождение ребёнка
1772
Сын: Шпилев Александр С 1799 Года
Мать ребёнка: Шпилева Анна Трофимовна
Рождение ребёнка
1776
Дочь: (Шпилева) Агафья
Мать ребёнка: Шпилева Анна Трофимовна
Рождение ребёнка
1778
Дочь: (Шпилева) Праскевья
Мать ребёнка: Шпилева Анна Трофимовна
Рождение ребёнка
1785
Сын: Шпилев Осип (Иосиф)
Мать ребёнка: Шпилева Анна Трофимовна