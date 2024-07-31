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Шпилев Андрей

Место рождения

Иванино, Курчатовский муниципальный район, Курская область

Дата рождения

1738

Дата смерти

1801

Пол

Мужской

Добавил:

ЮВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1738

Отец: Шпилев Федор

Мать: Шпилева (Небытова) Марья Семеновна

Иванино, Курчатовский муниципальный район, Курская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шпилева Анна Трофимовна

Рождение ребёнка
1767

Сын: Шпилев Иван

Мать ребёнка: Шпилева Анна Трофимовна

Иванино, Курчатовский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1770

Сын: Шпилев Аггей

Мать ребёнка: Шпилева Анна Трофимовна

Иванино, Курчатовский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1772

Сын: Шпилев Александр С 1799 Года

Мать ребёнка: Шпилева Анна Трофимовна

Иванино, Курчатовский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1776

Дочь: (Шпилева) Агафья

Мать ребёнка: Шпилева Анна Трофимовна

Иванино, Курчатовский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1778

Дочь: (Шпилева) Праскевья

Мать ребёнка: Шпилева Анна Трофимовна

Иванино, Курчатовский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1785

Сын: Шпилев Осип (Иосиф)

Мать ребёнка: Шпилева Анна Трофимовна

Смерть
1801

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