Бржезинская (Ченцова) Татьяна Галактионовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бржезинская (Ченцова) Татьяна Галактионовна

Место рождения

Плоское, Кызылжарский район, Северо-Казахстанская область

Дата рождения

29.12.1914

Дата смерти

16.09.2000

Пол

Женский

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.12.1914

Отец: Ченцов Галактион Казак Пос. Плосского Николаев

Мать: Ченцова Ирина Георгиева

Плоское, Кызылжарский район, Северо-Казахстанская область
фонд 824 оп.1 дело 113 архив СКО РК г. ПП 1914 год
Рождение ребёнка
19.11.1934

Дочь: Бржезинская Ольга Михайловна

Отец ребёнка: Бржезинский Михаил Николаевич

Астана, Акмолинский уезд, Акмолинская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бржезинский Михаил Николаевич

Работа или профессия
Неизвестно
Кассир
Смерть
16.09.2000
Москва, город федерального значения Москва
Похороны
Неизвестно
Москва, город федерального значения Москва
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