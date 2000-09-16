Бржезинская (Ченцова) Татьяна Галактионовна
Место рождения
Дата рождения29.12.1914
Дата смерти16.09.2000
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.12.1914
фонд 824 оп.1 дело 113 архив СКО РК г. ПП 1914 год
Рождение ребёнка
19.11.1934
Дочь: Бржезинская Ольга Михайловна
Отец ребёнка: Бржезинский Михаил Николаевич
Астана, Акмолинский уезд, Акмолинская область
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
Кассир
Смерть
16.09.2000
Похороны
Неизвестно