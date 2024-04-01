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Бржезинский Михаил Николаевич

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Место рождения

Омск, город Омск, Омская область

Дата рождения

?.09.1909

Дата смерти

?.09.1965

Пол

Мужской

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.09.1909

Отец: Бржезинский Николай Артамонов

Мать: Бржезинская Мария

Омск, город Омск, Омская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Бржезинская (Ченцова) Татьяна Галактионовна

Работа или профессия
Неизвестно
Шофёр
Рождение ребёнка
19.11.1934

Дочь: Бржезинская (Бржезинская) Ольга Михайловна

Мать ребёнка: Бржезинская (Ченцова) Татьяна Галактионовна

Астана, Акмолинский уезд, Акмолинская область
Смерть
?.09.1965
Новосибирск, город Новосибирск, Новосибирская область

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