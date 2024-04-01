Бржезинский Михаил Николаевич
Место рождения
Дата рождения?.09.1909
Дата смерти?.09.1965
ПолМужской
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.09.1909
Отец: Бржезинский Николай Артамонов
Мать: Бржезинская Мария
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
Шофёр
Рождение ребёнка
19.11.1934
Дочь: Бржезинская (Бржезинская) Ольга Михайловна
Мать ребёнка: Бржезинская (Ченцова) Татьяна Галактионовна
Астана, Акмолинский уезд, Акмолинская область
Смерть
?.09.1965
Новосибирск, город Новосибирск, Новосибирская область