Бржезинская (Бржезинская) Ольга Михайловна
Место рождения
Дата рождения19.11.1934
Дата смерти21.01.2022
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.11.1934
Образование
1962
Екатеринбург, город Екатеринбург, Свердловская область
Уральская гос. Консерватория им. М.П.Мусоргского
Работа или профессия
С 1963
Артистка оперетты
Работа или профессия
Неизвестно
Фонопед
Смерть
21.01.2022
Похороны
Неизвестно