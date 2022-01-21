Бржезинская (Бржезинская) Ольга Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бржезинская (Бржезинская) Ольга Михайловна

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Место рождения

Астана, Акмолинский уезд, Акмолинская область

Дата рождения

19.11.1934

Дата смерти

21.01.2022

Пол

Женский

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.11.1934

Отец: Бржезинский Михаил Николаевич

Мать: Бржезинская Татьяна Галактионовна

Астана, Акмолинский уезд, Акмолинская область
Образование
1962
Екатеринбург, город Екатеринбург, Свердловская область
Уральская гос. Консерватория им. М.П.Мусоргского
Работа или профессия
С 1963
Артистка оперетты
Работа или профессия
Неизвестно
Фонопед
Смерть
21.01.2022
Омск, город Омск, Омская область
Похороны
Неизвестно
Омск, город Омск, Омская область
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