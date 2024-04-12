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Михнин Логин Исаев

Место рождения

Тараханово, Ащеринская волость, Рузский уезд

Дата рождения

1704

Дата смерти

После 1763

Пол

Мужской

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1704

Отец: Михнин Исай Кузьмин

Мать: Михнина/трусачева Наталья Федорова

Тараханово, Ащеринская волость, Рузский уезд
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Рождение ребёнка
1736

Сын: Михнин Борис Логинов

Мать ребёнка: Акилина Иванова

Тараханово, Ащеринская волость, Рузский уезд
Рождение ребёнка
1739

Дочь: Ксения Логинова

Мать ребёнка: Акилина Иванова

Тараханово, Ащеринская волость, Рузский уезд
Рождение ребёнка
Около 1745

Дочь: Васса Логинова

Мать ребёнка: Акилина Иванова

Тараханово, Ащеринская волость, Рузский уезд
Рождение ребёнка
1748

Сын: Фома Логинов

Мать ребёнка: Акилина Иванова

Тараханово, Ащеринская волость, Рузский уезд
Смерть
После 1763
Тараханово, Ащеринская волость, Рузский уезд
Московская область, Акатово (Московская губерния, Рузский уезд, дер. Тарханово, под водой)
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