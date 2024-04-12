Михнин Логин Исаев
Место рождения
Дата рождения1704
Дата смертиПосле 1763
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1704
РГАДА ф. 1209 оп.1 д.11458 | Normal 0 false false false RU X-NONE X-NONE ... Показать все
Рождение ребёнка
1736
Сын: Михнин Борис Логинов
Мать ребёнка: Акилина Иванова
Рождение ребёнка
1739
Дочь: Ксения Логинова
Мать ребёнка: Акилина Иванова
Рождение ребёнка
Около 1745
Дочь: Васса Логинова
Мать ребёнка: Акилина Иванова
Рождение ребёнка
1748
Сын: Фома Логинов
Мать ребёнка: Акилина Иванова
Смерть
После 1763
Московская область, Акатово (Московская губерния, Рузский уезд, дер. Тарханово, под водой)