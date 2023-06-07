Михнин Исай Кузьмин
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1667
Дата смертиДо 1705
ПолМужской
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1667
Отец: Михнин Кузьма Михайлов
Мать: Михнина Агафья Лукьянова
Бракосочетание
До 1695
Московская область, Акатово (Московская губерния, Рузский уезд, дер. Тарханово, под водой)
Рождение ребёнка
Около 1696
Дочь: Агафья Исаева
Мать ребёнка: Михнина/трусачева Наталья Федорова
Рождение ребёнка
Около 1700
Дочь: Мария Исаева
Мать ребёнка: Михнина/трусачева Наталья Федорова
Рождение ребёнка
1704
Сын: Михнин Логин Исаев
Мать ребёнка: Михнина/трусачева Наталья Федорова
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Смерть
До 1705
Рождение ребёнка
Около 1709
Сын: Ефим Исаев
Мать ребёнка: Михнина/трусачева Наталья Федорова