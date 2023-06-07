Михнин Исай Кузьмин — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМихнин Исай Кузьмин

Михнин Исай Кузьмин

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1667

Дата смерти

До 1705

Пол

Мужской

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1667

Отец: Михнин Кузьма Михайлов

Мать: Михнина Агафья Лукьянова

Бракосочетание
До 1695

Жена: Михнина/трусачева Наталья Федорова

Тараханово, Ащеринская волость, Рузский уезд
Московская область, Акатово (Московская губерния, Рузский уезд, дер. Тарханово, под водой)
Рождение ребёнка
Около 1696

Дочь: Агафья Исаева

Мать ребёнка: Михнина/трусачева Наталья Федорова

Рождение ребёнка
Около 1700

Дочь: Мария Исаева

Мать ребёнка: Михнина/трусачева Наталья Федорова

Тараханово, Ащеринская волость, Рузский уезд
Рождение ребёнка
1704

Сын: Михнин Логин Исаев

Мать ребёнка: Михнина/трусачева Наталья Федорова

Тараханово, Ащеринская волость, Рузский уезд
РГАДА ф. 1209 оп.1 д.11458 | Normal 0 false false false RU X-NONE X-NONE ... Показать все
Смерть
До 1705
Рождение ребёнка
Около 1709

Сын: Ефим Исаев

Мать ребёнка: Михнина/трусачева Наталья Федорова

Тараханово, Ащеринская волость, Рузский уезд