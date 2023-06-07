Акилина Иванова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАкилина Иванова

Акилина Иванова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1713

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1713

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1736

Сын: Михнин Борис Логинов

Отец ребёнка: Михнин Логин Исаев

Тараханово, Ащеринская волость, Рузский уезд
Рождение ребёнка
1739

Дочь: Ксения Логинова

Отец ребёнка: Михнин Логин Исаев

Тараханово, Ащеринская волость, Рузский уезд
Рождение ребёнка
Около 1745

Дочь: Васса Логинова

Отец ребёнка: Михнин Логин Исаев

Тараханово, Ащеринская волость, Рузский уезд
Рождение ребёнка
1748

Сын: Фома Логинов

Отец ребёнка: Михнин Логин Исаев

Тараханово, Ащеринская волость, Рузский уезд
Смерть
Неизвестно