Акилина Иванова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1713
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1713
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1736
Сын: Михнин Борис Логинов
Отец ребёнка: Михнин Логин Исаев
Рождение ребёнка
1739
Дочь: Ксения Логинова
Отец ребёнка: Михнин Логин Исаев
Рождение ребёнка
Около 1745
Дочь: Васса Логинова
Отец ребёнка: Михнин Логин Исаев
Рождение ребёнка
1748
Сын: Фома Логинов
Отец ребёнка: Михнин Логин Исаев
Смерть
Неизвестно