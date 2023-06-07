Михнина/Трусачева Наталья Федорова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1673
Дата смертиМежду 1716 и 1740
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1673
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
До 1695
Муж: Михнин Исай Кузьмин
Московская область, Акатово (Московская губерния, Рузский уезд, дер. Тарханово, под водой)
Рождение ребёнка
Около 1696
Дочь: Агафья Исаева
Отец ребёнка: Михнин Исай Кузьмин
Рождение ребёнка
Около 1700
Дочь: Мария Исаева
Отец ребёнка: Михнин Исай Кузьмин
Рождение ребёнка
1704
Сын: Михнин Логин Исаев
Отец ребёнка: Михнин Исай Кузьмин
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Бракосочетание
До 1709
Московская область, Акатово (Московская губерния, Рузский уезд, дер. Тарханово, под водой)
Рождение ребёнка
Около 1709
Сын: Ефим Исаев
Отец ребёнка: Михнин Исай Кузьмин
Смерть
Между 1716 и 1740
Московская область, Акатово (Московская губерния, Рузский уезд, дер. Тарханово, под водой)