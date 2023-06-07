Михнина/Трусачева Наталья Федорова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Михнина/Трусачева Наталья Федорова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1673

Дата смерти

Между 1716 и 1740

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1667 г.р.
1667 г.р.

Дети

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1673

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
До 1695

Муж: Михнин Исай Кузьмин

Тараханово, Ащеринская волость, Рузский уезд
Московская область, Акатово (Московская губерния, Рузский уезд, дер. Тарханово, под водой)
Рождение ребёнка
Около 1696

Дочь: Агафья Исаева

Отец ребёнка: Михнин Исай Кузьмин

Рождение ребёнка
Около 1700

Дочь: Мария Исаева

Отец ребёнка: Михнин Исай Кузьмин

Тараханово, Ащеринская волость, Рузский уезд
Рождение ребёнка
1704

Сын: Михнин Логин Исаев

Отец ребёнка: Михнин Исай Кузьмин

Тараханово, Ащеринская волость, Рузский уезд
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Бракосочетание
До 1709

Муж: Трусачев Михайло Ильин

Тараханово, Ащеринская волость, Рузский уезд
Московская область, Акатово (Московская губерния, Рузский уезд, дер. Тарханово, под водой)
Рождение ребёнка
Около 1709

Сын: Ефим Исаев

Отец ребёнка: Михнин Исай Кузьмин

Тараханово, Ащеринская волость, Рузский уезд
Смерть
Между 1716 и 1740
Тараханово, Ащеринская волость, Рузский уезд
Московская область, Акатово (Московская губерния, Рузский уезд, дер. Тарханово, под водой)
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