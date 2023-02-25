Гагарин Анатолий Анатольевич 25.11.1876 — найти родственников по фамилии на Familio
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Гагарин Анатолий Анатольевич

Автор
АЗ
Зайцев А.

мужской, родился 25.11.1876, Одесса, Одеська область

умер 24.11.1954, г. Ницца, Приморские Альпы, Прованс-Альпы-Лазурный Берег, Франция

Отец
Гагарин-Стурдза (Гагарин) Анатолий Евгеньевич20.06.1844 г.р.
Мать
Гагарина (Соллогуб) Мария Владимировна06.06.1851 г.р.
Супруги
Бодиско (Миклашевская) Татьяна Михайловна12.05.1879 г.р.
Дети
Тадеи (Гагарина) Татьяна Анатольевна08.11.1915 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.11.1876

Отец: Гагарин-Стурдза (Гагарин) Анатолий Евгеньевич

Мать: Гагарина (Соллогуб) Мария Владимировна

Одесса, Одеська область

Бракосочетание
04.11.1907

Жена: Бодиско (Миклашевская) Татьяна Михайловна

Рождение ребёнка
08.11.1915

Дочь: Тадеи (Гагарина) Татьяна Анатольевна

Мать ребёнка: Бодиско (Миклашевская) Татьяна Михайловна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

Смерть
24.11.1954
г. Ницца, Приморские Альпы, Прованс-Альпы-Лазурный Берег, Франция

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