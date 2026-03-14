Гагарин-Стурдза (Гагарин) Анатолий Евгеньевич
мужской, родился 20.06.1844, Одесса, Одеська область
умер 14.01.1917, Одесса, Одеська область
ОтецГагарин Евгений Григорьевич08.11.1811 г.р.
МатьГагарина (Стурдза) Мария Александровна19.08.1821 г.р.
Супруги
Дети
- СобытияСобытия
- РодственникиРодственники
- БиографияБиография
- ОбсуждениеОбсуждение
Дочь: Гагарина Софья Анатольевна
Мать ребёнка: Гагарина (Соллогуб) Мария Владимировна
Дочь: Дистерло (Гагарина) Елизавета Анатольевна
Мать ребёнка: Гагарина (Соллогуб) Мария Владимировна
Дочь: Гагарина Мария Анатольевна
Мать ребёнка: Гагарина (Соллогуб) Мария Владимировна
Сын: Гагарин Евгений Анатольевич
Мать ребёнка: Гагарина (Соллогуб) Мария Владимировна
Сын: Гагарин Анатолий Анатольевич
Мать ребёнка: Гагарина (Соллогуб) Мария Владимировна
Дочь: Гагарина Роксандра Анатольевна
Мать ребёнка: Гагарина (Соллогуб) Мария Владимировна
Сын: Гагарин Михаил Анатольевич
Мать ребёнка: Гагарина (Соллогуб) Мария Владимировна
Сын: Гагарин Владимир Анатольевич
Мать ребёнка: Гагарина (Соллогуб) Мария Владимировна
Сын: Гагарин Георгий (Юрий) Анатольевич
Мать ребёнка: Гагарина (Соллогуб) Мария Владимировна