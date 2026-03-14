Гагарин-Стурдза (Гагарин) Анатолий Евгеньевич 20.06.1844 — найти родственников по фамилии на Familio
avatar

Гагарин-Стурдза (Гагарин) Анатолий Евгеньевич

Автор
АЗ
Зайцев А.

мужской, родился 20.06.1844, Одесса, Одеська область

умер 14.01.1917, Одесса, Одеська область

Отец
Гагарин Евгений Григорьевич08.11.1811 г.р.
Мать
Гагарина (Стурдза) Мария Александровна19.08.1821 г.р.
Супруги
Гагарина (Соллогуб) Мария Владимировна06.06.1851 г.р.
Дети
Гагарина Софья Анатольевна20.07.1871 г.р.
Дистерло (Гагарина) Елизавета Анатольевна13.07.1873 г.р.
Показать еще 7
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.06.1844

Отец: Гагарин Евгений Григорьевич

Мать: Гагарина (Стурдза) Мария Александровна

Одесса, Одеська область

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Гагарина (Соллогуб) Мария Владимировна

Рождение ребёнка
20.07.1871

Дочь: Гагарина Софья Анатольевна

Мать ребёнка: Гагарина (Соллогуб) Мария Владимировна

Рождение ребёнка
13.07.1873

Дочь: Дистерло (Гагарина) Елизавета Анатольевна

Мать ребёнка: Гагарина (Соллогуб) Мария Владимировна

Одесса, Одеська область

Рождение ребёнка
30.11.1875

Дочь: Гагарина Мария Анатольевна

Мать ребёнка: Гагарина (Соллогуб) Мария Владимировна

Рождение ребёнка
25.11.1876

Сын: Гагарин Евгений Анатольевич

Мать ребёнка: Гагарина (Соллогуб) Мария Владимировна

Одесса, Одеська область

Рождение ребёнка
25.11.1876

Сын: Гагарин Анатолий Анатольевич

Мать ребёнка: Гагарина (Соллогуб) Мария Владимировна

Одесса, Одеська область

Рождение ребёнка
08.11.1881

Дочь: Гагарина Роксандра Анатольевна

Мать ребёнка: Гагарина (Соллогуб) Мария Владимировна

Одесса, Одеська область

Рождение ребёнка
08.11.1881

Сын: Гагарин Михаил Анатольевич

Мать ребёнка: Гагарина (Соллогуб) Мария Владимировна

Одесса, Одеська область

Рождение ребёнка
27.06.1887

Сын: Гагарин Владимир Анатольевич

Мать ребёнка: Гагарина (Соллогуб) Мария Владимировна

Одесса, Одеська область

Рождение ребёнка
27.06.1887

Сын: Гагарин Георгий (Юрий) Анатольевич

Мать ребёнка: Гагарина (Соллогуб) Мария Владимировна

Одесса, Одеська область

Смерть
14.01.1917
Одесса, Одеська область

Мы используем куки для улучшения работы сайта.