Гагарин Евгений Анатольевич 25.11.1876 — найти родственников по фамилии на Familio

Гагарин Евгений Анатольевич

Автор
АЗ
Зайцев А.

мужской, родился 25.11.1876, Одесса, Одеська область

умер 01.01.1895, г. Канны, Прованс — Альпы — Лазурный Берег, Третья Французская республика

Отец
Гагарин-Стурдза (Гагарин) Анатолий Евгеньевич20.06.1844 г.р.
Мать
Гагарина (Соллогуб) Мария Владимировна06.06.1851 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.11.1876

Отец: Гагарин-Стурдза (Гагарин) Анатолий Евгеньевич

Мать: Гагарина (Соллогуб) Мария Владимировна

Одесса, Одеська область

Смерть
01.01.1895
г. Канны, Прованс — Альпы — Лазурный Берег, Третья Французская республика

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