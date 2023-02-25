Гагарин Евгений Анатольевич
мужской, родился 25.11.1876, Одесса, Одеська область
умер 01.01.1895, г. Канны, Прованс — Альпы — Лазурный Берег, Третья Французская республика
ОтецГагарин-Стурдза (Гагарин) Анатолий Евгеньевич20.06.1844 г.р.
МатьГагарина (Соллогуб) Мария Владимировна06.06.1851 г.р.
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Место
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Рождение
25.11.1876
Одесса, Одеська область
Смерть
01.01.1895
г. Канны, Прованс — Альпы — Лазурный Берег, Третья Французская республика