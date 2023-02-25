Тадеи (Гагарина) Татьяна Анатольевна
женский, родилась 08.11.1915, Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
умерла 10.04.1998, г. Париж, Иль-де-Франс, Франция
МатьБодиско (Миклашевская) Татьяна Михайловна12.05.1879 г.р.
ОтецГагарин Анатолий Анатольевич25.11.1876 г.р.
Супруги
Тадеи Жан Мари Бартелеми15.01.1918 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.11.1915
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
10.04.1998
г. Париж, Иль-де-Франс, Франция