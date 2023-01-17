Бодиско (Миклашевская) Татьяна Михайловна
Место рождения
Дата рождения12.05.1879
Дата смерти11.11.1967
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.05.1879
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
04.11.1907
Рождение ребёнка
08.11.1915
Дочь: Тадеи Татьяна Анатольевна
Отец ребёнка: Гагарин Анатолий Анатольевич
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Смерть
11.11.1967