Бодиско (Миклашевская) Татьяна Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБодиско (Миклашевская) Татьяна Михайловна

Бодиско (Миклашевская) Татьяна Михайловна

avatar

Место рождения

Одесса, Одеська область

Дата рождения

12.05.1879

Дата смерти

11.11.1967

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1876 г.р.

Дети

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.05.1879

Отец: не указан

Мать: не указана

Одесса, Одеська область
Бракосочетание
04.11.1907

Муж: Гагарин Анатолий Анатольевич

Рождение ребёнка
08.11.1915

Дочь: Тадеи Татьяна Анатольевна

Отец ребёнка: Гагарин Анатолий Анатольевич

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Смерть
11.11.1967
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close