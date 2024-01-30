Бегичева (Ведерникова) Галина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бегичева (Ведерникова) Галина

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1901

Дата смерти

1984

Пол

Женский

Отец

1866 г.р.

Мать

Муж

1902 г.р.

Дети

1924 г.р.
1924 г.р.
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1935 г.р.
1936 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

АВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1901

Отец: Ведерников Николай Иванович

Мать: Ведерникова (Виринич) Мария Александровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Бегичев Виктор

Отец ребёнка: Бегичев Алексей

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бегичев Алексей

Рождение ребёнка
1924

Сын: Бегичев Алексей

Отец ребёнка: Бегичев Алексей

Рождение ребёнка
1924

Сын: Бегичев Николай

Отец ребёнка: Бегичев Алексей

Рождение ребёнка
1933

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Бегичев Алексей

Рождение ребёнка
18.02.1935

Дочь: Момзикова (Бегичева) Галина

Отец ребёнка: Бегичев Алексей

Рождение ребёнка
25.09.1936

Дочь: Мызикова (Бегичева) Мария

Отец ребёнка: Бегичев Алексей

Рождение ребёнка
1938

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Бегичев Алексей

Смерть
1984

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