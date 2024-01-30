Бегичева (Ведерникова) Галина
Место рожденияНе указано
Дата рождения1901
Дата смерти1984
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1901
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Бегичев Виктор
Отец ребёнка: Бегичев Алексей
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Бегичев Алексей
Рождение ребёнка
1924
Сын: Бегичев Алексей
Отец ребёнка: Бегичев Алексей
Рождение ребёнка
1924
Сын: Бегичев Николай
Отец ребёнка: Бегичев Алексей
Рождение ребёнка
1933
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Бегичев Алексей
Рождение ребёнка
18.02.1935
Дочь: Момзикова (Бегичева) Галина
Отец ребёнка: Бегичев Алексей
Рождение ребёнка
25.09.1936
Дочь: Мызикова (Бегичева) Мария
Отец ребёнка: Бегичев Алексей
Рождение ребёнка
1938
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Бегичев Алексей
Смерть
1984