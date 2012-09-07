Момзикова (Бегичева) Галина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Момзикова (Бегичева) Галина

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

18.02.1935

Дата смерти

07.09.2012

Пол

Женский

Отец

1902 г.р.

Мать

1901 г.р.

Муж

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Дети

1957 г.р.
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Добавил:

АВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.02.1935

Отец: Бегичев Алексей

Мать: Бегичева Галина

Рождение ребёнка
09.03.1957

Сын: Момзиков Владимир

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
30.01.1962

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Момзиков Пётр

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

Смерть
07.09.2012
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