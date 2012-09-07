Момзикова (Бегичева) Галина
Место рожденияНе указано
Дата рождения18.02.1935
Дата смерти07.09.2012
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.02.1935
Отец: Бегичев Алексей
Мать: Бегичева Галина
Рождение ребёнка
09.03.1957
Сын: Момзиков Владимир
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
30.01.1962
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Момзиков Пётр
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: скрыто настройками приватности
Смерть
07.09.2012