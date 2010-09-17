Мызикова (Бегичева) Мария — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мызикова (Бегичева) Мария

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

25.09.1936

Дата смерти

17.09.2010

Пол

Женский

Отец

1902 г.р.

Мать

1901 г.р.

Муж

1936 г.р.

Дети

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Добавил:

АВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.09.1936

Отец: Бегичев Алексей

Мать: Бегичева (Ведерникова) Галина

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Мызиков Виктор

Рождение ребёнка
18.06.1957

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Мызиков Виктор

Рождение ребёнка
1961

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Мызиков Виктор

Рождение ребёнка
26.06.1972

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Мызиков Виктор

Смерть
17.09.2010

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