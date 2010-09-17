Мызикова (Бегичева) Мария
Место рожденияНе указано
Дата рождения25.09.1936
Дата смерти17.09.2010
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.09.1936
Отец: Бегичев Алексей
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Мызиков Виктор
Рождение ребёнка
18.06.1957
Рождение ребёнка
1961
Рождение ребёнка
26.06.1972
Смерть
17.09.2010