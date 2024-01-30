Бегичев Алексей — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБегичев Алексей

Бегичев Алексей

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1924

Дата смерти

1999

Пол

Мужской

Отец

1902 г.р.

Мать

1901 г.р.

Жена

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

АВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1924

Отец: Бегичев Алексей

Мать: Бегичева (Ведерникова) Галина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Бегичев (Бегичева) Марица

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Бегичев (Бегичева) Марица

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Бегичев (Бегичева) Марица

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Бегичев (Бегичева) Марица

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Бегичев (Бегичева) Марица

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Бегичев (Бегичева) Марица

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Бегичев (Бегичева) Марица

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Бегичев (Бегичева) Марица

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Бегичев (Бегичева) Марица

Рождение ребёнка
1946

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Бегичев (Бегичева) Марица

Смерть
1999

Мы используем куки для улучшения работы сайта.