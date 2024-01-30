Бегичев Алексей
Место рожденияНе указано
Дата рождения1924
Дата смерти1999
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1924
Отец: Бегичев Алексей
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1946
Смерть
1999