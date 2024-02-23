Ведерникова (Виринич) Мария Александровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Ухач-Горович Александр
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Ведерников Николай
Отец ребёнка: Ведерников Николай Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Ведерникова) Надежда
Отец ребёнка: Ведерников Николай Иванович
Бракосочетание
03.02.1891 ст.
Рождение ребёнка
21.08.1891
Дочь: Королева (Ведерникова) Татьяна
Отец ребёнка: Ведерников Николай Иванович
Рождение ребёнка
15.08.1893
Дочь: Обезьянинова (Ведерникова) Лидия
Отец ребёнка: Ведерников Николай Иванович
Рождение ребёнка
1901
Дочь: Бегичева (Ведерникова) Галина
Отец ребёнка: Ведерников Николай Иванович
Смерть
Неизвестно