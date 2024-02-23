Ведерникова (Виринич) Мария Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ведерникова (Виринич) Мария Александровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Ухач-Горович Александр

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ведерников Николай

Отец ребёнка: Ведерников Николай Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Ведерникова) Надежда

Отец ребёнка: Ведерников Николай Иванович

Бракосочетание
03.02.1891 ст.

Муж: Ведерников Николай Иванович

Рождение ребёнка
21.08.1891

Дочь: Королева (Ведерникова) Татьяна

Отец ребёнка: Ведерников Николай Иванович

Рождение ребёнка
15.08.1893

Дочь: Обезьянинова (Ведерникова) Лидия

Отец ребёнка: Ведерников Николай Иванович

Рождение ребёнка
1901

Дочь: Бегичева (Ведерникова) Галина

Отец ребёнка: Ведерников Николай Иванович

Смерть
Неизвестно

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