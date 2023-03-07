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Козявин Григорий

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Место рождения

Старь, Дятьковский муниципальный район, Брянская область

Дата рождения

Между 1823 и 1830

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1823 и 1830

Отец: Козявин Иван Гаврилович

Мать: Козявина неизвестно

Старь, Дятьковский муниципальный район, Брянская область
Рождение ребёнка
1859

Сын: Козявин Михаил Григорьевич

Мать ребёнка: Козявина неизвестно -

Старь, Дятьковский муниципальный район, Брянская область
Рождение ребёнка
1863

Сын: Козявин Петр Григорьевич

Мать ребёнка: Козявина неизвестно -

Старь, Дятьковский муниципальный район, Брянская область
Рождение ребёнка
С 1866 по 1868

Сын: Козявин Семен Григорьевич

Мать ребёнка: Козявина неизвестно -

Старь, Дятьковский муниципальный район, Брянская область
Рождение ребёнка
1868

Сын: Козявин Самсон Григорьевич

Мать ребёнка: Козявина неизвестно -

Старь, Дятьковский муниципальный район, Брянская область
Рождение ребёнка
1875

Сын: Козявин Василий Григорьевич

Мать ребёнка: Козявина неизвестно -

Старь, Дятьковский муниципальный район, Брянская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Козявин Иван Григорьевич

Мать ребёнка: Козявина неизвестно -

Старь, Дятьковский муниципальный район, Брянская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Козявин Антон Григорьевич

Мать ребёнка: Козявина неизвестно -

Старь, Дятьковский муниципальный район, Брянская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Козявина неизвестно -

Смерть
Неизвестно
Старь, Дятьковский муниципальный район, Брянская область
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