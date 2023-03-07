Козявин Григорий
Место рождения
Дата рожденияМежду 1823 и 1830
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1823 и 1830
Отец: Козявин Иван Гаврилович
Мать: Козявина неизвестно
Рождение ребёнка
1859
Сын: Козявин Михаил Григорьевич
Мать ребёнка: Козявина неизвестно -
Рождение ребёнка
1863
Мать ребёнка: Козявина неизвестно -
Рождение ребёнка
С 1866 по 1868
Сын: Козявин Семен Григорьевич
Мать ребёнка: Козявина неизвестно -
Рождение ребёнка
1868
Сын: Козявин Самсон Григорьевич
Мать ребёнка: Козявина неизвестно -
Рождение ребёнка
1875
Сын: Козявин Василий Григорьевич
Мать ребёнка: Козявина неизвестно -
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Козявина неизвестно -
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Козявин Антон Григорьевич
Мать ребёнка: Козявина неизвестно -
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Козявина неизвестно -
Смерть
Неизвестно