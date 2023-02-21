Козявин Иван Гаврилович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Козявин Иван Гаврилович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Козявин Гаврила Акимович

Мать: Козявина Анна

Рождение ребёнка
Между 1823 и 1830

Сын: Козявин Григорий

Мать ребёнка: Козявина неизвестно

Старь, Дятьковский муниципальный район, Брянская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Козявина неизвестно

Смерть
Неизвестно
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