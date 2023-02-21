Козявин Иван Гаврилович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Козявин Гаврила Акимович
Мать: Козявина Анна
Рождение ребёнка
Между 1823 и 1830
Сын: Козявин Григорий
Мать ребёнка: Козявина неизвестно
Старь, Дятьковский муниципальный район, Брянская область
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Козявина неизвестно
Смерть
Неизвестно