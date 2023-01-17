Козявин Михаил Григорьевич
Место рождения
Дата рождения1859
Дата смерти17.11.1914
ПолМужской
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1859
Отец: Козявин Григорий
Мать: Козявина неизвестно -
Рождение ребёнка
1891
Сын: Козявин Василий Михайлович
Мать ребёнка: Козявина Мария Константиновна
Рождение ребёнка
Около 26.09.1905
Дочь: Анна Михайловна
Мать ребёнка: Козявина Мария Константиновна
Рождение ребёнка
10.04.1910
Дочь: Глафира Михайловна
Мать ребёнка: Козявина Мария Константиновна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
17.11.1914
Причина смерти: от чахотки