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Козявин Михаил Григорьевич

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Место рождения

Старь, Дятьковский муниципальный район, Брянская область

Дата рождения

1859

Дата смерти

17.11.1914

Пол

Мужской

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1859

Отец: Козявин Григорий

Мать: Козявина неизвестно -

Старь, Дятьковский муниципальный район, Брянская область
Рождение ребёнка
1891

Сын: Козявин Василий Михайлович

Мать ребёнка: Козявина Мария Константиновна

Старь, Дятьковский муниципальный район, Брянская область
Рождение ребёнка
Около 26.09.1905

Дочь: Анна Михайловна

Мать ребёнка: Козявина Мария Константиновна

Старь, Дятьковский муниципальный район, Брянская область
Рождение ребёнка
10.04.1910

Дочь: Глафира Михайловна

Мать ребёнка: Козявина Мария Константиновна

Старь, Дятьковский муниципальный район, Брянская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Козявина Мария Константиновна

Смерть
17.11.1914
Старь, Дятьковский муниципальный район, Брянская область
Причина смерти: от чахотки
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