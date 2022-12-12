Козявина Мария Константиновна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1891
Сын: Козявин Василий Михайлович
Отец ребёнка: Козявин Михаил Григорьевич
Рождение ребёнка
Около 26.09.1905
Дочь: Анна Михайловна
Отец ребёнка: Козявин Михаил Григорьевич
Рождение ребёнка
10.04.1910
Дочь: Глафира Михайловна
Отец ребёнка: Козявин Михаил Григорьевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно