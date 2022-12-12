Козявина Мария Константиновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Козявина Мария Константиновна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1891

Сын: Козявин Василий Михайлович

Отец ребёнка: Козявин Михаил Григорьевич

Старь, Дятьковский муниципальный район, Брянская область
Рождение ребёнка
Около 26.09.1905

Дочь: Анна Михайловна

Отец ребёнка: Козявин Михаил Григорьевич

Старь, Дятьковский муниципальный район, Брянская область
Рождение ребёнка
10.04.1910

Дочь: Глафира Михайловна

Отец ребёнка: Козявин Михаил Григорьевич

Старь, Дятьковский муниципальный район, Брянская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Козявин Михаил Григорьевич

Смерть
Неизвестно
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