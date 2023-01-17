Козявин Иван Григорьевич
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Козявин Григорий
Мать: Козявина неизвестно -
Рождение ребёнка
08.12.1908
Мать ребёнка: Козявина Матрона Георгиевна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Александра Ивановна
Мать ребёнка: Козявина Матрона Георгиевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно