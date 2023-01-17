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Козявин Иван Григорьевич

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Место рождения

Старь, Дятьковский муниципальный район, Брянская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Козявин Григорий

Мать: Козявина неизвестно -

Старь, Дятьковский муниципальный район, Брянская область
Рождение ребёнка
08.12.1908

Сын: Козявин Николай Иванович

Мать ребёнка: Козявина Матрона Георгиевна

Старь, Дятьковский муниципальный район, Брянская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Козявина Евдокия Георгиевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Александра Ивановна

Мать ребёнка: Козявина Матрона Георгиевна

Старь, Дятьковский муниципальный район, Брянская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Козявина Матрона Георгиевна

Смерть
Неизвестно
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