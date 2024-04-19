Ананьева Агафья Арефьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1791
Дата смертиПосле 1859
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1791
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
1812
Отец ребёнка: Ананьев Василий Перфилович
Рождение ребёнка
1815
Отец ребёнка: Ананьев Василий Перфилович
Рождение ребёнка
1817
Сын: Ананьев Григорий Васильевич
Отец ребёнка: Ананьев Василий Перфилович
Рождение ребёнка
1820
Сын: Ананьев Никифор Васильевич
Отец ребёнка: Ананьев Василий Перфилович
Рождение ребёнка
1823
Дочь: (Ананьева) Домна Васильевна
Отец ребёнка: Ананьев Василий Перфилович
Рождение ребёнка
1828
Сын: Ананьев Данила Васильевич
Отец ребёнка: Ананьев Василий Перфилович
Рождение ребёнка
1829
Дочь: (Ананьева) Прасковья Васильевна
Отец ребёнка: Ананьев Василий Перфилович
Рождение ребёнка
1833
Сын: Ананьев Тимофей Васильевич
Отец ребёнка: Ананьев Василий Перфилович
Смерть
После 1859