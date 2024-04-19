Ананьева Агафья Арефьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ананьева Агафья Арефьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1791

Дата смерти

После 1859

Пол

Женский

Добавил:

ОА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1791

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ананьев Василий Перфилович

Место жительства
Неизвестно
Малая Малышевка, Кинельский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
1812

Сын: Ананьев Иван Васильевич

Отец ребёнка: Ананьев Василий Перфилович

Малая Малышевка, Кинельский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
1815

Сын: Ананьев Федот Васильевич

Отец ребёнка: Ананьев Василий Перфилович

Малая Малышевка, Кинельский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
1817

Сын: Ананьев Григорий Васильевич

Отец ребёнка: Ананьев Василий Перфилович

Малая Малышевка, Кинельский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
1820

Сын: Ананьев Никифор Васильевич

Отец ребёнка: Ананьев Василий Перфилович

Малая Малышевка, Кинельский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
1823

Дочь: (Ананьева) Домна Васильевна

Отец ребёнка: Ананьев Василий Перфилович

Малая Малышевка, Кинельский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
1828

Сын: Ананьев Данила Васильевич

Отец ребёнка: Ананьев Василий Перфилович

Малая Малышевка, Кинельский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
1829

Дочь: (Ананьева) Прасковья Васильевна

Отец ребёнка: Ананьев Василий Перфилович

Малая Малышевка, Кинельский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
1833

Сын: Ананьев Тимофей Васильевич

Отец ребёнка: Ананьев Василий Перфилович

Малая Малышевка, Кинельский муниципальный район, Самарская область
Смерть
После 1859
Малая Малышевка, Кинельский муниципальный район, Самарская область

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