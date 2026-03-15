Ананьев Григорий Васильевич
мужской, родился 1817, Малая Малышевка, Кинельский муниципальный район, Самарская область
умер 20.03.1886, Малая Малышевка, Кинельский муниципальный район, Самарская область
ОтецАнаньев Василий Перфилович1788 г.р.
МатьАнаньева Агафья Арефьевна1791 г.р.
Супруги
Ананьева Аксинья Трифоновна1813 г.р.
Дети
(Ананьева) Настасья Григорьевна1838 г.р.
(Ананьева) Пелагея Григорьевна1841 г.р.Показать еще 2
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1817
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
1838
Дочь: (Ананьева) Настасья Григорьевна
Мать ребёнка: Ананьева Аксинья Трифоновна
Рождение ребёнка
1841
Дочь: (Ананьева) Пелагея Григорьевна
Мать ребёнка: Ананьева Аксинья Трифоновна
Рождение ребёнка
1848
Дочь: (Ананьева) Анна Григорьевна
Мать ребёнка: Ананьева Аксинья Трифоновна
Рождение ребёнка
?.04.1856
Мать ребёнка: Ананьева Аксинья Трифоновна
Смерть
20.03.1886