Ананьев Григорий Васильевич 1817 — найти родственников по фамилии на Familio

Ананьев Григорий Васильевич

Автор
ОА
Аборина О.

мужской, родился 1817, Малая Малышевка, Кинельский муниципальный район, Самарская область

умер 20.03.1886, Малая Малышевка, Кинельский муниципальный район, Самарская область

Отец
Ананьев Василий Перфилович1788 г.р.
Мать
Ананьева Агафья Арефьевна1791 г.р.
Супруги
Ананьева Аксинья Трифоновна1813 г.р.
Дети
(Ананьева) Настасья Григорьевна1838 г.р.
(Ананьева) Пелагея Григорьевна1841 г.р.
Показать еще 2
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1817

Отец: Ананьев Василий Перфилович

Мать: Ананьева Агафья Арефьевна

Малая Малышевка, Кинельский муниципальный район, Самарская область

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ананьева Аксинья Трифоновна

Место жительства
Неизвестно
Малая Малышевка, Кинельский муниципальный район, Самарская область

Рождение ребёнка
1838

Дочь: (Ананьева) Настасья Григорьевна

Мать ребёнка: Ананьева Аксинья Трифоновна

Малая Малышевка, Кинельский муниципальный район, Самарская область

Рождение ребёнка
1841

Дочь: (Ананьева) Пелагея Григорьевна

Мать ребёнка: Ананьева Аксинья Трифоновна

Малая Малышевка, Кинельский муниципальный район, Самарская область

Рождение ребёнка
1848

Дочь: (Ананьева) Анна Григорьевна

Мать ребёнка: Ананьева Аксинья Трифоновна

Малая Малышевка, Кинельский муниципальный район, Самарская область

Рождение ребёнка
?.04.1856

Сын: Ананьев Осип Григорьевич

Мать ребёнка: Ананьева Аксинья Трифоновна

Малая Малышевка, Кинельский муниципальный район, Самарская область

Смерть
20.03.1886
Малая Малышевка, Кинельский муниципальный район, Самарская область

Мы используем куки для улучшения работы сайта.