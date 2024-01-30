Ананьева Аксинья Трифоновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1813
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1813
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1838
Дочь: Настасья Григорьевна
Отец ребёнка: Ананьев Григорий Васильевич
Рождение ребёнка
1841
Дочь: Пелагея Григорьевна
Отец ребёнка: Ананьев Григорий Васильевич
Рождение ребёнка
1848
Дочь: Анна Григорьевна
Отец ребёнка: Ананьев Григорий Васильевич
Рождение ребёнка
?.04.1856
Отец ребёнка: Ананьев Григорий Васильевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно