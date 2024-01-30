Ананьева Аксинья Трифоновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ананьева Аксинья Трифоновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1813

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ОА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1813

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1838

Дочь: Настасья Григорьевна

Отец ребёнка: Ананьев Григорий Васильевич

Малая Малышевка, Кинельский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
1841

Дочь: Пелагея Григорьевна

Отец ребёнка: Ананьев Григорий Васильевич

Малая Малышевка, Кинельский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
1848

Дочь: Анна Григорьевна

Отец ребёнка: Ананьев Григорий Васильевич

Малая Малышевка, Кинельский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
?.04.1856

Сын: Ананьев Осип Григорьевич

Отец ребёнка: Ананьев Григорий Васильевич

Малая Малышевка, Кинельский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ананьев Григорий Васильевич

Смерть
Неизвестно
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