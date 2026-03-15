Ананьев Иван Васильевич 1812 — найти родственников по фамилии на Familio

Ананьев Иван Васильевич

Автор
ОА
Аборина О.

мужской, родился 1812, Малая Малышевка, Кинельский муниципальный район, Самарская область

умер 21.02.1874, Малая Малышевка, Кинельский муниципальный район, Самарская область

Отец
Ананьев Василий Перфилович1788 г.р.
Мать
Ананьева Агафья Арефьевна1791 г.р.
Супруги
Ананьева Марфа Потаповна1808 г.р.
Дети
(Ананьева) Аграфена Ивановна1832 г.р.
Ананьев Дмитрий Иванович1837 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1812

Отец: Ананьев Василий Перфилович

Мать: Ананьева Агафья Арефьевна

Малая Малышевка, Кинельский муниципальный район, Самарская область

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ананьева Марфа Потаповна

Место жительства
Неизвестно
Малая Малышевка, Кинельский муниципальный район, Самарская область

Рождение ребёнка
1832

Дочь: (Ананьева) Аграфена Ивановна

Мать ребёнка: Ананьева Марфа Потаповна

Малая Малышевка, Кинельский муниципальный район, Самарская область

Рождение ребёнка
1837

Сын: Ананьев Дмитрий Иванович

Мать ребёнка: Ананьева Марфа Потаповна

Малая Малышевка, Кинельский муниципальный район, Самарская область

Рождение ребёнка
1838

Дочь: (Ананьева) Авдотья Ивановна

Мать ребёнка: Ананьева Марфа Потаповна

Малая Малышевка, Кинельский муниципальный район, Самарская область

Смерть
21.02.1874
Малая Малышевка, Кинельский муниципальный район, Самарская область

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