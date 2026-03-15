Ананьев Иван Васильевич
мужской, родился 1812, Малая Малышевка, Кинельский муниципальный район, Самарская область
умер 21.02.1874, Малая Малышевка, Кинельский муниципальный район, Самарская область
ОтецАнаньев Василий Перфилович1788 г.р.
МатьАнаньева Агафья Арефьевна1791 г.р.
Супруги
Ананьева Марфа Потаповна1808 г.р.
Дети
(Ананьева) Аграфена Ивановна1832 г.р.
Ананьев Дмитрий Иванович1837 г.р.Показать еще 1
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1812
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ананьева Марфа Потаповна
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
1832
Дочь: (Ананьева) Аграфена Ивановна
Мать ребёнка: Ананьева Марфа Потаповна
Рождение ребёнка
1837
Мать ребёнка: Ананьева Марфа Потаповна
Рождение ребёнка
1838
Дочь: (Ананьева) Авдотья Ивановна
Мать ребёнка: Ананьева Марфа Потаповна
Смерть
21.02.1874