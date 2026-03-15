Ананьев Данила Васильевич
мужской, родился 1828, Малая Малышевка, Кинельский муниципальный район, Самарская область
умер Неизвестно
ОтецАнаньев Василий Перфилович1788 г.р.
МатьАнаньева Агафья Арефьевна1791 г.р.
Супруги
Ананьева Татьяна Максимовна1826 г.р.
Дети
Ананьев Яков Данилович1850 г.р.
Ананьев Панкрат Данилович10.06.1855 г.р.Показать еще 1
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1828
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1850
Мать ребёнка: Ананьева Татьяна Максимовна
Рождение ребёнка
10.06.1855
Сын: Ананьев Панкрат Данилович
Мать ребёнка: Ананьева Татьяна Максимовна
Рождение ребёнка
1860
Сын: Ананьев Тимофей Данилович
Мать ребёнка: Ананьева Татьяна Максимовна
Смерть
Неизвестно