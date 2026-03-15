Ананьев Данила Васильевич 1828 — найти родственников по фамилии на Familio

Ананьев Данила Васильевич

Автор
ОА
Аборина О.

мужской, родился 1828, Малая Малышевка, Кинельский муниципальный район, Самарская область

умер Неизвестно

Отец
Ананьев Василий Перфилович1788 г.р.
Мать
Ананьева Агафья Арефьевна1791 г.р.
Супруги
Ананьева Татьяна Максимовна1826 г.р.
Дети
Ананьев Яков Данилович1850 г.р.
Ананьев Панкрат Данилович10.06.1855 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1828

Отец: Ананьев Василий Перфилович

Мать: Ананьева Агафья Арефьевна

Малая Малышевка, Кинельский муниципальный район, Самарская область

Место жительства
Неизвестно
Малая Малышевка, Кинельский муниципальный район, Самарская область

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ананьева Татьяна Максимовна

Рождение ребёнка
1850

Сын: Ананьев Яков Данилович

Мать ребёнка: Ананьева Татьяна Максимовна

Малая Малышевка, Кинельский муниципальный район, Самарская область

Рождение ребёнка
10.06.1855

Сын: Ананьев Панкрат Данилович

Мать ребёнка: Ананьева Татьяна Максимовна

Малая Малышевка, Кинельский муниципальный район, Самарская область

Рождение ребёнка
1860

Сын: Ананьев Тимофей Данилович

Мать ребёнка: Ананьева Татьяна Максимовна

Малая Малышевка, Кинельский муниципальный район, Самарская область

Смерть
Неизвестно

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