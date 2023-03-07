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Варварин Семён Григорьевич

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Место рождения

Аннино, Приволжский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

Около 1871

Дата смерти

31.10.1900

Пол

Мужской

Добавил:

ВВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1871

Отец: Варварин Григорий Григорьевич

Мать: Варварина Анастасия Григорьевна

Аннино, Приволжский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
15.10.1889

Жена: Варварина Мария Павловна

Спасское, Приволжский муниципальный район, Самарская область
https://familio.org/parishes/cb6120b5-e821-4b4c-854c-b1272872cb3a
Рождение ребёнка
18.11.1890

Сын: Варварин Андрей Семёнович

Мать ребёнка: Варварина Мария Павловна

Аннино, Приволжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
16.12.1893

Сын: Варварин Пётр Семёнович

Мать ребёнка: Варварина Мария Павловна

Аннино, Приволжский муниципальный район, Самарская область
Смерть
31.10.1900
Аннино, Приволжский муниципальный район, Самарская область
Причина смерти: Простуда
Рождение ребёнка
03.08.1908

Сын: Варварин Василий Семёнович

Мать ребёнка: Варварина Мария Павловна

Аннино, Приволжский муниципальный район, Самарская область
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