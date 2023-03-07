Варварин Семён Григорьевич
Место рождения
Дата рожденияОколо 1871
Дата смерти31.10.1900
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1871
Бракосочетание
15.10.1889
Жена: Варварина Мария Павловна
Спасское, Приволжский муниципальный район, Самарская область
https://familio.org/parishes/cb6120b5-e821-4b4c-854c-b1272872cb3a
Рождение ребёнка
18.11.1890
Сын: Варварин Андрей Семёнович
Мать ребёнка: Варварина Мария Павловна
Рождение ребёнка
16.12.1893
Мать ребёнка: Варварина Мария Павловна
Смерть
31.10.1900
Причина смерти: Простуда
Рождение ребёнка
03.08.1908
Сын: Варварин Василий Семёнович
Мать ребёнка: Варварина Мария Павловна