Варварина (Симонова) Мария Павловна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1873
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1873
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
15.10.1889
Спасское, Приволжский муниципальный район, Самарская область
https://familio.org/parishes/cb6120b5-e821-4b4c-854c-b1272872cb3a
Рождение ребёнка
18.11.1890
Сын: Варварин Андрей Семёнович
Отец ребёнка: Варварин Семён Григорьевич
Рождение ребёнка
16.12.1893
Отец ребёнка: Варварин Семён Григорьевич
Рождение ребёнка
14.01.1904
Дочь: Ксения
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
29.12.1905
Сын: Варварин Иван
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
03.08.1908
Сын: Варварин Василий Семёнович
Отец ребёнка: Варварин Семён Григорьевич
Смерть
Неизвестно