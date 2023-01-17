Варварина (Симонова) Мария Павловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиВарварина (Симонова) Мария Павловна

Варварина (Симонова) Мария Павловна

avatar

Место рождения

Аннино, Приволжский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

Около 1873

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1873

Отец: не указан

Мать: не указана

Аннино, Приволжский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
15.10.1889

Муж: Варварин Семён Григорьевич

Спасское, Приволжский муниципальный район, Самарская область
https://familio.org/parishes/cb6120b5-e821-4b4c-854c-b1272872cb3a
Рождение ребёнка
18.11.1890

Сын: Варварин Андрей Семёнович

Отец ребёнка: Варварин Семён Григорьевич

Аннино, Приволжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
16.12.1893

Сын: Варварин Пётр Семёнович

Отец ребёнка: Варварин Семён Григорьевич

Аннино, Приволжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
14.01.1904

Дочь: Ксения

Отец ребёнка: не указан

Аннино, Приволжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
29.12.1905

Сын: Варварин Иван

Отец ребёнка: не указан

Аннино, Приволжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
03.08.1908

Сын: Варварин Василий Семёнович

Отец ребёнка: Варварин Семён Григорьевич

Аннино, Приволжский муниципальный район, Самарская область
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close