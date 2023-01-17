(Варварина) Ксения — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюди(Варварина) Ксения

(Варварина) Ксения

avatar

Место рождения

Аннино, Приволжский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

14.01.1904

Дата смерти

14.03.1905

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Около 1873 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ВВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.01.1904

Отец: не указан

Мать: Варварина Мария Павловна

Аннино, Приволжский муниципальный район, Самарская область
Крещение
15.01.1904
Спасское, Приволжский муниципальный район, Самарская область
Godparents:Алексей Григорьевич Варварин и Мария Васильевна Наумова | https://familio.org/parishes/cb6120b5-e821-4b4c-854c-b1272872cb3a
Смерть
14.03.1905
Аннино, Приволжский муниципальный район, Самарская область
Причина смерти: Во младенчестве
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close