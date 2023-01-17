(Варварина) Ксения
Место рождения
Дата рождения14.01.1904
Дата смерти14.03.1905
ПолЖенский
ОтецНе указан
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.01.1904
Отец: не указан
Мать: Варварина Мария Павловна
Крещение
15.01.1904
Спасское, Приволжский муниципальный район, Самарская область
Godparents:Алексей Григорьевич Варварин и Мария Васильевна Наумова | https://familio.org/parishes/cb6120b5-e821-4b4c-854c-b1272872cb3a
Смерть
14.03.1905
Причина смерти: Во младенчестве