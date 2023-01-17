Варварин Григорий Григорьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиВарварин Григорий Григорьевич

Варварин Григорий Григорьевич

avatar

Место рождения

Аннино, Приволжский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

Около 1846

Дата смерти

24.04.1880

Пол

Мужской

Добавил:

ВВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1846

Отец: Варварин Григорий Семёнович

Мать: Варварина Акулина Васильевна

Аннино, Приволжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
Около 1871

Сын: Варварин Семён Григорьевич

Мать ребёнка: Варварина Анастасия Григорьевна

Аннино, Приволжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
1873 ст.

Дочь: Алешина Александра Григорьевна

Мать ребёнка: Варварина Анастасия Григорьевна

Аннино, Приволжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
05.08.1875

Дочь: Евдокия Григорьевна

Мать ребёнка: Варварина Анастасия Григорьевна

Аннино, Приволжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
01.02.1878

Дочь: Ермолаева Анна Григорьевна

Мать ребёнка: Варварина Анастасия Григорьевна

Аннино, Приволжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
02.04.1880

Дочь: Ирина Григорьевна

Мать ребёнка: Варварина Анастасия Григорьевна

Аннино, Приволжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Варварин Алексей Григорьевич

Мать ребёнка: Варварина Анастасия Григорьевна

Смерть
24.04.1880
Аннино, Приволжский муниципальный район, Самарская область
Причина смерти: Горячка
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close