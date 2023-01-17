Варварин Григорий Григорьевич
Место рождения
Дата рожденияОколо 1846
Дата смерти24.04.1880
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1846
Рождение ребёнка
Около 1871
Сын: Варварин Семён Григорьевич
Мать ребёнка: Варварина Анастасия Григорьевна
Рождение ребёнка
1873 ст.
Дочь: Алешина Александра Григорьевна
Мать ребёнка: Варварина Анастасия Григорьевна
Рождение ребёнка
05.08.1875
Дочь: Евдокия Григорьевна
Мать ребёнка: Варварина Анастасия Григорьевна
Рождение ребёнка
01.02.1878
Дочь: Ермолаева Анна Григорьевна
Мать ребёнка: Варварина Анастасия Григорьевна
Рождение ребёнка
02.04.1880
Дочь: Ирина Григорьевна
Мать ребёнка: Варварина Анастасия Григорьевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Варварин Алексей Григорьевич
Мать ребёнка: Варварина Анастасия Григорьевна
Смерть
24.04.1880
Причина смерти: Горячка