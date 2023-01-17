Варварина (Варварина) Анастасия Григорьевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1852
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1852
Отец: Григорий
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1871
Сын: Варварин Семён Григорьевич
Отец ребёнка: Варварин Григорий Григорьевич
Рождение ребёнка
1873 ст.
Дочь: Алешина Александра Григорьевна
Отец ребёнка: Варварин Григорий Григорьевич
Рождение ребёнка
05.08.1875
Дочь: Евдокия Григорьевна
Отец ребёнка: Варварин Григорий Григорьевич
Рождение ребёнка
01.02.1878
Дочь: Ермолаева Анна Григорьевна
Отец ребёнка: Варварин Григорий Григорьевич
Рождение ребёнка
02.04.1880
Дочь: Ирина Григорьевна
Отец ребёнка: Варварин Григорий Григорьевич
Рождение ребёнка
12.03.1883
Отец ребёнка: Флоров Иван Аврамович
Бракосочетание
10.02.1884
Спасское, Приволжский муниципальный район, Самарская область
https://familio.org/parishes/cb6120b5-e821-4b4c-854c-b1272872cb3a
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Варварин Алексей Григорьевич
Отец ребёнка: Варварин Григорий Григорьевич
Смерть
Неизвестно