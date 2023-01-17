Варварина (Варварина) Анастасия Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиВарварина (Варварина) Анастасия Григорьевна

Варварина (Варварина) Анастасия Григорьевна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1852

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1852

Отец: Григорий

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1871

Сын: Варварин Семён Григорьевич

Отец ребёнка: Варварин Григорий Григорьевич

Аннино, Приволжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
1873 ст.

Дочь: Алешина Александра Григорьевна

Отец ребёнка: Варварин Григорий Григорьевич

Аннино, Приволжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
05.08.1875

Дочь: Евдокия Григорьевна

Отец ребёнка: Варварин Григорий Григорьевич

Аннино, Приволжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
01.02.1878

Дочь: Ермолаева Анна Григорьевна

Отец ребёнка: Варварин Григорий Григорьевич

Аннино, Приволжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
02.04.1880

Дочь: Ирина Григорьевна

Отец ребёнка: Варварин Григорий Григорьевич

Аннино, Приволжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
12.03.1883

Сын: Флоров Алексей Иванович

Отец ребёнка: Флоров Иван Аврамович

Аннино, Приволжский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
10.02.1884

Муж: Флоров Иван Аврамович

Спасское, Приволжский муниципальный район, Самарская область
https://familio.org/parishes/cb6120b5-e821-4b4c-854c-b1272872cb3a
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Варварин Алексей Григорьевич

Отец ребёнка: Варварин Григорий Григорьевич

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close