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Полоз Иван Семёнович

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Место рождения

Покровское, Чернігівська область

Дата рождения

1806

Дата смерти

1856

Пол

Мужской

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1806

Отец: Полоз Семён

Мать: не указана

Покровское, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1833

Сын: Полоз Фёдор Иванович

Мать ребёнка: Полоз Акулина Максимовна

Покровское, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1842

Дочь: Полоз Ульяна Ивановна

Мать ребёнка: Полоз Акулина Максимовна

Покровское, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1845

Сын: Полоз Иван Иванович

Мать ребёнка: Полоз Акулина Максимовна

Покровское, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1848

Сын: Полоз Павел Иванович

Мать ребёнка: Полоз Акулина Максимовна

Покровское, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1850

Сын: Полоз Василий Иванович

Мать ребёнка: Полоз Акулина Максимовна

Покровское, Чернігівська область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Полоз Акулина Максимовна

Смерть
1856
Покровское, Чернігівська область
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