Полоз Иван Семёнович
Место рождения
Дата рождения1806
Дата смерти1856
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1806
Отец: Полоз Семён
Рождение ребёнка
1833
Сын: Полоз Фёдор Иванович
Мать ребёнка: Полоз Акулина Максимовна
Рождение ребёнка
1842
Дочь: Полоз Ульяна Ивановна
Мать ребёнка: Полоз Акулина Максимовна
Рождение ребёнка
1845
Сын: Полоз Иван Иванович
Мать ребёнка: Полоз Акулина Максимовна
Рождение ребёнка
1848
Сын: Полоз Павел Иванович
Мать ребёнка: Полоз Акулина Максимовна
Рождение ребёнка
1850
Мать ребёнка: Полоз Акулина Максимовна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Полоз Акулина Максимовна
Смерть
1856