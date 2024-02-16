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Полоз Акулина Максимовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1815

Дата смерти

05.08.1889 ст.

Пол

Женский

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1815

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1833

Сын: Полоз Фёдор Иванович

Отец ребёнка: Полоз Иван Семёнович

Покровское, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1842

Дочь: Полоз Ульяна Ивановна

Отец ребёнка: Полоз Иван Семёнович

Покровское, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1845

Сын: Полоз Иван Иванович

Отец ребёнка: Полоз Иван Семёнович

Покровское, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1848

Сын: Полоз Павел Иванович

Отец ребёнка: Полоз Иван Семёнович

Покровское, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1850

Сын: Полоз Василий Иванович

Отец ребёнка: Полоз Иван Семёнович

Покровское, Чернігівська область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Полоз Иван Семёнович

Смерть
05.08.1889 ст.
Покровское, Чернігівська область
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