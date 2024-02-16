Полоз Акулина Максимовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1815
Дата смерти05.08.1889 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1833
Сын: Полоз Фёдор Иванович
Отец ребёнка: Полоз Иван Семёнович
Рождение ребёнка
1842
Дочь: Полоз Ульяна Ивановна
Отец ребёнка: Полоз Иван Семёнович
Рождение ребёнка
1845
Сын: Полоз Иван Иванович
Отец ребёнка: Полоз Иван Семёнович
Рождение ребёнка
1848
Сын: Полоз Павел Иванович
Отец ребёнка: Полоз Иван Семёнович
Рождение ребёнка
1850
Отец ребёнка: Полоз Иван Семёнович
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Полоз Иван Семёнович
Смерть
05.08.1889 ст.