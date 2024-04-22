Полоз (Полоз) Ульяна Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Полоз (Полоз) Ульяна Ивановна

Место рождения

Покровское, Чернігівська область

Дата рождения

1842

Дата смерти

После 1878

Пол

Женский

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1842

Отец: Полоз Иван Семёнович

Мать: Полоз Акулина Максимовна

Покровское, Чернігівська область
Рождение ребёнка
30.10.1875 ст.

Сын: Полоз Андрей Антонович

Отец ребёнка: Полоз Антоний Платонович

Покровское, Чернігівська область
Рождение ребёнка
05.08.1878 ст.

Сын: Полоз Антоний Антонович

Отец ребёнка: Полоз Антоний Платонович

Покровское, Чернігівська область
Смерть
После 1878
Рождение ребёнка
07.02.1881 ст.

Дочь: Полоз Агафья Антоновна

Отец ребёнка: Полоз Антоний Платонович

Покровское, Чернігівська область
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