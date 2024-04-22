Полоз (Полоз) Ульяна Ивановна
Место рождения
Дата рождения1842
Дата смертиПосле 1878
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1842
Отец: Полоз Иван Семёнович
Мать: Полоз Акулина Максимовна
Рождение ребёнка
30.10.1875 ст.
Отец ребёнка: Полоз Антоний Платонович
Рождение ребёнка
05.08.1878 ст.
Отец ребёнка: Полоз Антоний Платонович
Смерть
После 1878
Рождение ребёнка
07.02.1881 ст.
Дочь: Полоз Агафья Антоновна
Отец ребёнка: Полоз Антоний Платонович