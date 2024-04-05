Полоз Семён Афанасьевич
Место рождения
Дата рождения1774
Дата смертиПосле 1807
ПолМужской
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1774
Отец: Полоз Афанасий Тимофеевич
Рождение ребёнка
1793
Дочь: Полоз Устина Семёновна
Мать ребёнка: Полоз Евдокия Козьминична
Рождение ребёнка
1796
Мать ребёнка: Полоз Евдокия Козьминична
Рождение ребёнка
05.12.1807 ст.
Дочь: Полоз Екатерина Семёновна
Мать ребёнка: Полоз Евдокия Козьминична
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
После 1807