Полоз Семён Афанасьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Полоз Семён Афанасьевич

Место рождения

Покровское, Чернігівська область

Дата рождения

1774

Дата смерти

После 1807

Пол

Мужской

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1774

Отец: Полоз Афанасий Тимофеевич

Мать: не указана

Покровское, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1793

Дочь: Полоз Устина Семёновна

Мать ребёнка: Полоз Евдокия Козьминична

Покровское, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1796

Сын: Полоз Фёдор Семёнович

Мать ребёнка: Полоз Евдокия Козьминична

Покровское, Чернігівська область
Рождение ребёнка
05.12.1807 ст.

Дочь: Полоз Екатерина Семёновна

Мать ребёнка: Полоз Евдокия Козьминична

Покровское, Чернігівська область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Полоз Евдокия Козьминична

Смерть
После 1807
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