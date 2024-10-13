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Полоз Платон Семёнович

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Место рождения

Покровское, Чернігівська область

Дата рождения

1813

Дата смерти

27.02.1888 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1813

Отец: Полоз Семён Афанасьевич

Мать: Полоз Параскева

Покровское, Чернігівська область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Полоз (Биндюк) Евдокия Назаровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Полоз Агафья Емельяновна

Рождение ребёнка
08.11.1836 ст.

Сын: Полоз Михаил Платонович

Мать ребёнка: Полоз (Биндюк) Евдокия Назаровна

Покровское, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1842

Сын: Полоз Антоний Платонович

Мать ребёнка: Полоз Агафья Емельяновна

Покровское, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1849

Дочь: Полоз (Бич) Мария Платоновна

Мать ребёнка: Полоз Агафья Емельяновна

Покровское, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1856

Дочь: Скоробогатько (Полоз) Евдокия Платоновна

Мать ребёнка: Полоз Агафья Емельяновна

Покровское, Чернігівська область
Смерть
27.02.1888 ст.
Покровское, Чернігівська область
Похороны
29.02.1888 ст.
Покровское, Чернігівська область

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