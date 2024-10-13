Полоз Платон Семёнович
Место рождения
Дата рождения1813
Дата смерти27.02.1888 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1813
Отец: Полоз Семён Афанасьевич
Мать: Полоз Параскева
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Полоз Агафья Емельяновна
Рождение ребёнка
08.11.1836 ст.
Мать ребёнка: Полоз (Биндюк) Евдокия Назаровна
Рождение ребёнка
1842
Мать ребёнка: Полоз Агафья Емельяновна
Рождение ребёнка
1849
Дочь: Полоз (Бич) Мария Платоновна
Мать ребёнка: Полоз Агафья Емельяновна
Рождение ребёнка
1856
Дочь: Скоробогатько (Полоз) Евдокия Платоновна
Мать ребёнка: Полоз Агафья Емельяновна
Смерть
27.02.1888 ст.
Похороны
29.02.1888 ст.