Полоз Агафья Емельяновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1817
Дата смерти04.11.1880 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1817
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1842
Отец ребёнка: Полоз Платон Семёнович
Рождение ребёнка
1849
Дочь: Полоз (Бич) Мария Платоновна
Отец ребёнка: Полоз Платон Семёнович
Рождение ребёнка
1856
Дочь: Скоробогатько (Полоз) Евдокия Платоновна
Отец ребёнка: Полоз Платон Семёнович
Смерть
04.11.1880 ст.
Похороны
06.11.1880 ст.