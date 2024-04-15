Полоз Агафья Емельяновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Полоз Агафья Емельяновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1817

Дата смерти

04.11.1880 ст.

Пол

Женский

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1817

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Полоз Платон Семёнович

Рождение ребёнка
1842

Сын: Полоз Антоний Платонович

Отец ребёнка: Полоз Платон Семёнович

Покровское, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1849

Дочь: Полоз (Бич) Мария Платоновна

Отец ребёнка: Полоз Платон Семёнович

Покровское, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1856

Дочь: Скоробогатько (Полоз) Евдокия Платоновна

Отец ребёнка: Полоз Платон Семёнович

Покровское, Чернігівська область
Смерть
04.11.1880 ст.
Покровское, Чернігівська область
Похороны
06.11.1880 ст.
Покровское, Чернігівська область

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