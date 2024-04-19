Полоз (Ярошок) Евдокия Козьминична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Полоз (Ярошок) Евдокия Козьминична

Место рождения

Покровское, Чернігівська область

Дата рождения

1776

Дата смерти

После 1807

Пол

Женский

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1776

Отец: Ярошок Козьма Григорьевич

Мать: Ярошок Мария Степановна

Покровское, Чернігівська область
Родители предположенте
Рождение ребёнка
1793

Дочь: Полоз Устина Семёновна

Отец ребёнка: Полоз Семён Афанасьевич

Покровское, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1796

Сын: Полоз Фёдор Семёнович

Отец ребёнка: Полоз Семён Афанасьевич

Покровское, Чернігівська область
Рождение ребёнка
05.12.1807 ст.

Дочь: Полоз Екатерина Семёновна

Отец ребёнка: Полоз Семён Афанасьевич

Покровское, Чернігівська область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Полоз Семён Афанасьевич

Смерть
После 1807
Покровское, Чернігівська область
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