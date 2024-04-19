Полоз (Ярошок) Евдокия Козьминична
Место рождения
Дата рождения1776
Дата смертиПосле 1807
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1776
Отец: Ярошок Козьма Григорьевич
Мать: Ярошок Мария Степановна
Родители предположенте
Рождение ребёнка
1793
Дочь: Полоз Устина Семёновна
Отец ребёнка: Полоз Семён Афанасьевич
Рождение ребёнка
1796
Отец ребёнка: Полоз Семён Афанасьевич
Рождение ребёнка
05.12.1807 ст.
Дочь: Полоз Екатерина Семёновна
Отец ребёнка: Полоз Семён Афанасьевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
После 1807