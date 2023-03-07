Баснин Тимофей Максимович
Место рождения
Дата рождения1716
Дата смерти1799
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1716
Отец: Баснин Максим
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1770
Сын: Баснин Николай Тимофеевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1778
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Баснин Дмитрий Тимофеевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Баснина Илария Тимофеевна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Баснин Василий Тимофеевич
Мать ребёнка: не указана
Смерть
1799