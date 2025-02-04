Баснин Тимофей Максимович
мужской, родился 1716, Усть-Илимск, город Усть-Илимск, Иркутская область
умер 1799, Иркутск, город Иркутск, Иркутская область
ОтецБаснин МаксимНеизвестно г.р.
Дети
Баснин Николай Тимофеевич1770 г.р.
Баснин Пётр Тимофеевич1778 г.р.Показать еще 3
- СобытияСобытия
- РодственникиРодственники
- БиографияБиография
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1716
Отец: Баснин Максим
Мать: не указана
Усть-Илимск, город Усть-Илимск, Иркутская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Баснин Дмитрий Тимофеевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Баснина Илария (Ирина) Тимофеевна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Баснин Василий Тимофеевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1770
Сын: Баснин Николай Тимофеевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1778
Мать ребёнка: не указана
Смерть
1799