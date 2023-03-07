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Баснин Тимофей Максимович

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Место рождения

Усть-Илимск, город Усть-Илимск, Иркутская область

Дата рождения

1716

Дата смерти

1799

Пол

Мужской

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1716

Отец: Баснин Максим

Мать: не указана

Усть-Илимск, город Усть-Илимск, Иркутская область
Рождение ребёнка
1770

Сын: Баснин Николай Тимофеевич

Мать ребёнка: не указана

Иркутск, город Иркутск, Иркутская область
Рождение ребёнка
1778

Сын: Баснин Пётр Тимофеевич

Мать ребёнка: не указана

Иркутск, город Иркутск, Иркутская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Баснин Дмитрий Тимофеевич

Мать ребёнка: не указана

Иркутск, город Иркутск, Иркутская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Баснина Илария Тимофеевна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Баснин Василий Тимофеевич

Мать ребёнка: не указана

Смерть
1799
Иркутск, город Иркутск, Иркутская область
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