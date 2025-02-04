Баснин Тимофей Максимович 1716 — найти родственников по фамилии на Familio

Баснин Тимофей Максимович

Автор
АЗ
Зайцев А.

мужской, родился 1716, Усть-Илимск, город Усть-Илимск, Иркутская область

умер 1799, Иркутск, город Иркутск, Иркутская область

Отец
Баснин МаксимНеизвестно г.р.
Дети
Баснин Николай Тимофеевич1770 г.р.
Баснин Пётр Тимофеевич1778 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1716

Отец: Баснин Максим

Мать: не указана

Усть-Илимск, город Усть-Илимск, Иркутская область

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Баснин Дмитрий Тимофеевич

Мать ребёнка: не указана

Иркутск, город Иркутск, Иркутская область

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Баснина Илария (Ирина) Тимофеевна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Баснин Василий Тимофеевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1770

Сын: Баснин Николай Тимофеевич

Мать ребёнка: не указана

Иркутск, город Иркутск, Иркутская область

Рождение ребёнка
1778

Сын: Баснин Пётр Тимофеевич

Мать ребёнка: не указана

Иркутск, город Иркутск, Иркутская область

Смерть
1799
Иркутск, город Иркутск, Иркутская область

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