Баснин Николай Тимофеевич 1770 — найти родственников по фамилии на Familio
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Баснин Николай Тимофеевич

Автор
АЗ
Зайцев А.

мужской, родился 1770, Иркутск, город Иркутск, Иркутская область

умер 02.04.1843, Иркутск, город Иркутск, Иркутская область

Отец
Баснин Тимофей Максимович1716 г.р.
Супруги
Баснина (Ларионова) Меланья ДмитриевнаНеизвестно г.р.
Дети
Баснин Василий Николаевич1799 г.р.
Баснин Николай НиколаевичНеизвестно г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1770

Отец: Баснин Тимофей Максимович

Мать: не указана

Иркутск, город Иркутск, Иркутская область

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Баснин Николай Николаевич

Мать ребёнка: не указана

Иркутск, город Иркутск, Иркутская область

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Баснина (Ларионова) Меланья Дмитриевна

Рождение ребёнка
1799

Сын: Баснин Василий Николаевич

Мать ребёнка: не указана

Иркутск, город Иркутск, Иркутская область

Смерть
02.04.1843
Иркутск, город Иркутск, Иркутская область

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