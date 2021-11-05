Баснин Николай Тимофеевич
мужской, родился 1770, Иркутск, город Иркутск, Иркутская область
умер 02.04.1843, Иркутск, город Иркутск, Иркутская область
ОтецБаснин Тимофей Максимович1716 г.р.
Супруги
Баснина (Ларионова) Меланья ДмитриевнаНеизвестно г.р.
Дети
Баснин Василий Николаевич1799 г.р.
Баснин Николай НиколаевичНеизвестно г.р.
- СобытияСобытия
- РодственникиРодственники
- БиографияБиография
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1770
Отец: Баснин Тимофей Максимович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Баснин Николай Николаевич
Мать ребёнка: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1799
Сын: Баснин Василий Николаевич
Мать ребёнка: не указана
Смерть
02.04.1843